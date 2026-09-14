Poslanci minulý týden přehlasovali Senát a schválili novelu stavebního zákona, která přináší největší změnu fungování veřejné správy od vzniku krajů. Vláda si od toho slibuje zrychlení stavebního řízení a celkově lepší dostupnost bytů. Opozice, odpůrci zákona z řad obcí, památkářů, stavebníků i členů komory autorizovaných inženýrů varuje před zhoršením kvality nové výstavby, oslabení veřejné kontroly a chaosem na úřadech.
Co se dá od nové legislativy očekávat a nakolik může splnit očekávání? Víc v Ranním brífinku Hospodářských novin se stavebním advokátem Radkem Motzkem.
Vláda protlačila klíčovou novelu stavebního zákona. Jak přesně bude vypadat zjednodušení výstavby?
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit