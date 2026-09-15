Železniční dopravce Leo Express letos na jaře s velkou slávou nasadil do provozu tři desítky let staré španělské soupravy Talgo. Kvůli velkému množství poruch je ale po pár týdnech stáhl a místo nich nasadil soupravy složené z klasických starších vagonů. Před týdnem se jedno Talgo vrátilo do provozu, ale teď podle informací Hospodářských novin už opět nejezdí. Proč se tyto vlaky potýkají s tolika problémy a jak to může dopadnout na byznys dopravce, nejen o tom mluví v Ranním brífinku reportér Hospodářských novin Jan T. Beránek.
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