Alternativa pro Německo získala v Sasku-Anhaltsku dokonce víc hlasů než kdysi Hitler. Jaké má plány, dokáže vládnout a proč ji lidé tak masově volí? A když jde o Německo, česká vláda se jasně postavila za Berlín v ruské hybridní válce: k nelibosti Institutu Václava Klause. Mezitím v Česku někteří velmi vlivní a bohatí lidé šíří lež, že nám EU chce sebrat úspory. O co jde?
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
Link na prodej knihy Ondřeje Housky Strůjci apokalypsy: https://shelfie.cz/knihy/899-strujci-apokalypsy-ondrej-houska
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit