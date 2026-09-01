Je to jeden z nejnapínavějších příběhů českého byznysu za dlouhou dobu. Zdeněk Radil vybudoval velkou pivovarskou skupinu, pak ho ale honili věřitelé, žaloby i kriminalisté. Zmizel do Gruzie, hledal ho Interpol, skončil ve vazbě a poté jako odsouzený (zatím nepravomocně) za pokus o podvod.
Anatomie průšvihu Zdeňka Radila. Bývalý šéf Pivovarů Lobkowicz je zpět a poprvé mluví o svém pádu na dno
Teď je venku, má hlídací náramek na noze a snaží se nastartovat novou životní etapu. Jak se mu to daří? Jak žije? Kdo mu v byznysovém prostředí věří? Pro koho pracuje? Jak se změnil po fyzické stránce? A jak se z něho stal student Katolické teologické fakulty? Poslechněte si nový díl autorského podcastu Moucha na zdi, v němž redaktoři Hospodářských novin Michael Mareš a Pavel P. Novotný zkoumají zákulisí českého byznysu.
Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Dvaadvacátý díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
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