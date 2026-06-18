Sedmnáctý díl autorského podcastu Michaela Mareše a Pavla P. Novotného se opět dívá za kulisy českého byznysu. Tentokrát se zaměřil na aktuální rekordní realitní transakci, která navždy změní podobu centrální části Prahy. Řeč je o prodeji Bubnů, rozsáhlého území na pomezí Holešovic a Letné, kde má vzniknout nová čtvrť pro 25 tisíc obyvatel.
Aktuální obchod je vyústěním 30 let dlouhého a pořádně zapeklitého příběhu, ve kterém figurují přední tuzemští miliardáři a developerské skupiny, ale také strategické zájmy pražského magistrátu. Proč se právě teď věci daly do pohybu? A jaké je skutečné pozadí prodeje pozemků od skupiny CPI Radovana Vítka do rukou finančníků z J&T? A u koho nakonec lukrativní území skončí, co na něm vyroste a kdo zde bude skutečně stavět? Zájemců je mnoho. Poslechněte si novou Mouchu na zdi.
Napjatě poslouchali, ani nedutali. Komu viseli čeští miliardáři a top CEO na největším setkání českého byznysu na rtech
Moucha na zdi je autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
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