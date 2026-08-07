Za poslední dekádu se úplně otočila korouhvička českého byznysu z východu na západ. Místo investic v Rusku či jihovýchodní Asii se český velkokapitál otočil na trhy, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie či Itálie. Jsou to už celkově stovky miliard korun investovaných na západ od našich hranic. Něco ještě na přelomu milénia nemyslitelného…
Kdo jsou nejaktivnější domácí hráči v této hře, na jaká aktiva si troufají, s kým se spojují a kam až sahají jejich ambice? Poslechněte si dvacátý díl podcastu Moucha na zdi.
Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit