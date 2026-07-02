Becher’s Bar pod karlovarským Grandhotelem Pupp je ikonické místo. Je epicentrem právě začínajícího filmového festivalu, kde se večer co večer paří, tancuje, pije, diskutuje a vznikají nová byznysová přátelství – a někdy i nepřátelství. Nepsané pravidlo říká, že co se stane v Becheru, zůstane v Becheru, protože v tomhle tavicím kotlíku českého top byznysu, politiky i filmu se až do pozdních nočních hodin potkávají miliardáři, CEOs, právníci, zákonodárci, umělci…
Dostat se mezi ně není jen tak. Potřebujete festivalovou kartičku s kouzelnou zkratkou BB. Kdo se k ní dostane? Jak vypadal Bartoškův kout? Komu tam barmani drží stůl? Co se tam nejčastěji pije? A jaký odkaz tu zanechal James Bond?
Poslechněte si nový díl podcastu Moucha na zdi, který se váže k jedné z hlavních událostí sezony – karlovarskému filmovému festivalu, který tradičně láká i přední české podnikatele a o byznys tu jde často více než o stříbrné plátno.
Moucha na zdi je autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
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