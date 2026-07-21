Krkonošské městečko s tisícovkou stálých obyvatel, kterému se přezdívá český Davos nebo Aspen, se stalo oblíbeným útočištěm tuzemských miliardářů. Snáze byste vyjmenovali, kdo ve Špindlerově Mlýně chatu, hotel nebo apartmány nemá, než kdo tam je. Jezdí sem lyžovat, odpočívat, dělat byznys a investovat.
Horské středisko se nyní mění nejvíce ve své historii. Zásadní jsou hlavně dva projekty: miliardové lanovkové propojení dvou dosud oddělených částí lyžařského areálu, tedy Medvědín a Svatý Petr, a také nové centrum obce pod taktovkou investiční společnosti Penta. V obou případech jsou hybateli dění přední čeští byznysmeni. A nejen oni: Špindl, to je specifický mix úspěšných miliardářů a politických podnikatelů, tedy jmen z velkých korupčních či kriminálních kauz.
Devatenáctý díl autorského podcastu Moucha na zdi popisuje hlavní hybatele dění i zákulisí spletitých vztahů špindlerovských investičních i soukromých projektů. Využíváme detailní znalosti místního dění a popisujeme, proč nejbohatší Češi Špindl tak milují, co tam chystají, jak se k tomu staví místní a jak to celé dopadá i na vaši peněženku. Protože na hory jezdí všichni.
Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
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