Česká internetová jednička Seznam slaví 30 let od založení a česká pobočka Googlu 20 let. Výročí tak má také počátek nelítostného souboje mezi domácím a globálním hegemonem na poli internetového vyhledávání, map, e-mailových schránek nebo také news feedů.
Česko bylo jedinou zemí na světě, která píše latinkou, kde místní vyhledávač dlouho Google porážel. Dnes už sice Seznam ve vyhledávání výrazně ztrácí, ale jejich složitý vztah má náboj stále. Někdy i v podobě třeskavých soudních sporů. Jaké jsou klíčové momenty jejich společné historie, jaké osobnosti v ní hrály hlavní roli? A proč na jejich rivalitě vydělali čeští uživatelé? To si poslechněte ve dvacátém prvním díle autorského podcastu Moucha na zdi.
Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
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Moucha na zdi #21: Epický souboj českého internetu slaví 20 let. Proč Seznam roky porážel Google a jak je to mezi nimi dnes?
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