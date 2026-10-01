Jiří Hák ještě nikdy nebyl hostem v podcastu. Tento díl Mouchy na zdi je jeho první vystoupení. Legendární český poradce a zakladatel společnosti Corpin, která bude zanedlouho 20 let na trhu, se drží pod radarem. Nedává rozhovory, neobchází konference. Přitom má co vyprávět, tuzemský trh fúzí a akvizic zná skrz naskrz.
Hák byl u mnoha velkých dealů, třeba prodejů Zentivy, Meopty, Coltu, Invie, Slevomatu, Packety… Se spoluzakladatelem Janem Chmelíkem přitom na začátku neměli optimální načasování, neboť chvíli poté, co založili Corpin, vypukla velká finanční krize. Jak kritické období přečkali? Proč spolupracují s s investiční bankou Rothschild? Kdo je nejinspirativnějším českým podnikatelem? Proč už Česko není pro západní investory bezpečný přístav s levným kvalitním talentem? Co se naučil od Petra Kellnera a jak se nejbohatší Čech díval na jeho odchod z PPF? Proč by zprivatizoval pražské letiště či Budvar?
Moucha na zdi je autorský podcast redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
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