Z východočeské vesničky Sloupno do velkého světa private equity s těžištěm v Londýně. Petr Rieger je nejmladším investičním ředitelem nadnárodní skupiny Carlyle Group, která patří mezi největší správce kapitálu na světě. A v posledních letech je o ní hodně slyšet i v Česku – koupila zde firmy Phrase, Tescan, Meopta a Adastra.

Je to především práce Petra Riegera. Proč i díky němu Carlyle disproporčně investuje právě u nás? V čem je Česko investičně přitažlivé? Co se tady dá ještě koupit? A nesoutěží se svými vrstevníky a souputníky z CVC či MidEuropy? Poslechněte si v novém dílu podcastu Moucha na zdi výjimečný rozhovor s mužem, který jinak veřejně prakticky nevystupuje.

Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.

Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

Celý díl najdete na Herohero a Opinio:

https://herohero.co/mouchanazdi

https://mouchanazdi.opinio.cz/

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