Od JZD Chyňava k berounskému „Silicon Valley“ a sedmi miliardám zisku. To je sázková skupina Tipsport, která letos slaví 35 let ve velkém stylu: drtí konkurenci, její produkty opisují zahraniční hazardní obři, má rekordní finanční výsledky a v Česku vydělává víc než konkurenční Fortuna a Allwyn dohromady. Její příběh zásadním způsobem ovlivňuje domácí sport, ale i komunální politiku v Berouně.

Kde se zrodil úspěch tohoto stroje na peníze u nás? Kdo jsou jeho nenápadní majitelé? Proč firma není a nebude na prodej? Kdo ji chtěl a chce opravdu hodně koupit? A jaké výzvy a hrozby ji nyní čekají? V novém díle Mouchy na zdi poodkrýváme zákulisí tuzemské sázkařské jedničky, která svůj česko-slovenský úspěch nikdy nevyvezla za hranice.

Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.

Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

Celý díl najdete na Herohero a Opinio:

https://herohero.co/mouchanazdi

https://mouchanazdi.opinio.cz/

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