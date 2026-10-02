Když odstoupil původní kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop, který nedokázal vysvětlit svoje realitní operace, zdálo se, že ANO musí udělat jediné: Najít kandidáta, v jehož okolí se do voleb neobjeví nic, co by zavdávalo jen minimální důvod ke spekulacím, jak to je s jeho byty.
Nepovedlo se. Současný kandidát Jan Hušbauer privatizoval spolu se svou, dnes již, exmanželkou městský byt, který obratem prodali za dvojnásobek. A jeho exmanželka se sama dostala za hubičku ke dvěma bytům ve stejném domě, kde levně kupoval byt právě Ondřej Prokop a kde chtěl podle policie byt jako úplatek od firmy Geosan obviněný exšéf Motolské nemocnice Miloslav Ludvík.
Nemusí to samozřejmě nic znamenat, možná měli v prvním případě Hušbauerovi, v druhém paní Hušbauerová, prostě jen kliku. Pardon, ohromnou kliku. Ale za rozborku to v každém případě stojí. Takže ji v Podpásovce provádíme.
K tomu nabízíme profil Jana Hušbauera a audit jeho volebních slibů ohledně bezpečnosti a investic. Jak obstojí v porovnání s tím, co předvedl ve funkci místostarosty Prahy 4? Dopředu prozradíme, že nic moc.
V Podpásovce se věnujeme také hlasování o nedůvěře vládě se zvláštním důrazem na vystoupení motoristického ministra životního prostředí Igora Červeného, který ze sebe s plným nasazením udělal naprostého troubu. Jeho termín „senátorní volby“ má potenciál zlidovění.
A Podpásovka týdne? Ta je tentokrát podpásovkou i v čistě anatomickém slova smyslu. Dostávají ji Andrej Babiš a Karel Havlíček za veřejně provozovaný rektální humor a jeho nejen nechutné, ale i neblahé souvislosti. Poslechněte si!
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