Nemá fotku, nedává rozhovory a s novináři se nepotkává. Z žebříčku nejbohatších Čechů patří Jaromír Tesař do první desítky a je prvním, kdo nemá „veřejnou tvář“. Jeho firma Energo-Pro je přitom v mnoha zemích Evropy i jinde po světě dominantním hráčem vodní energetiky. Jeho elektrárny vyrábějí elektřinu od Turecka po Kolumbii a má je i na největší české řece.

Po dlouhých letech, kdy budoval své impérium zejména mimo dohled českého publika v různých koutech světa, se nyní byznysově vrací do Česka. Nikoliv však v energetice. Rozhodl se, že zde vybuduje jeden z největších zemědělských podniků a jako developer chce měnit část Prahy. Zajímavý bude zejména jeho projekt ve Vršovicích, kde od města kupuje rozsáhlý a značně chátrající areál bývalé radnice Prahy 10 a sousední Kulturní dům Eden. 

Kdo je sedlák ze Svitav, který si z vody a z ticha udělal miliardový byznys – a proč v poslední době čím dál víc promlouvá do půdy, betonu a medu?

Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.

Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

Celý díl najdete na Herohero a Opinio:

https://herohero.co/mouchanazdi

https://mouchanazdi.opinio.cz/

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