Ministerstvo životního prostředí připravilo Programový dokument pro využití prostředků z obchodování s emisemi, v němž naplánovalo využít 25 miliard korun z výnosů českých aukcí povolenek pro největší průmyslové podniky. Program na energetickou renovaci starých domů Nová zelená úsporám z těchto aukcí nedostane vůbec nic.
Co všechno návrh obsahuje a jaký dopad na rodiny to bude mít, o tom jsme hovořili v Ranním brífinku s Ondřejem Paškem, expertem Hnutí DUHA na veřejné finance a energetiku.
EU zmírní emisní povolenky pro průmysl. Tři hlavní věci, které Brusel v rozsáhlém dokumentu navrhuje
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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