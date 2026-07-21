Andrej Babiš na nedávném summitu v Polsku promluvil o Ukrajině. A světoví lídři nestačili zírat. Navíc došlo i k trapasu s českou podnikatelskou delegací: proč si byznys raději vše zařídil sám? Chat Control se zásadně posunul ke schválení: jak se upraví? A vysvětlujeme také návrhy na výrazné změny ve fungování emisních povolenek.
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