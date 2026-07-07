Jistě, Itálie má spoustu problémů, ale skoro vůbec se nemluví o tom, jak jsou v ní Češi úspěšní. A naopak, jaký zájem má italský byznys v Česku. S naším hostem vysvětlujeme, v čem je Itálie specifická, jak je možné se tam prosadit a jaká témata nás spojují i politicky. A věděli jste, že Benito Mussolini napsal oslavnou knihu o Janu Husovi?
Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
Link na prodej knihy Ondřeje Housky Strůjci apokalypsy: https://shelfie.cz/knihy/899-strujci-apokalypsy-ondrej-houska
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