Obchodní řetězec Tesco podle Financial Times zvažuje svůj odchod z regionu střední Evropy, tedy z Česka, Slovenska a Maďarska. Firma by se tak po snahách vybudovat globální maloobchodní impérium, trvajících 30 let, soustředila znovu na domácí trh. Nakolik je takový krok reálný a kdo by případně mohl byznys Tesca převzít, nejen o tom mluví v Ranním brífinku reportér Hospodářských novin Jan Brož.
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