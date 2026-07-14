Mluvili jsme s přímými účastníky summitu NATO. Je jasné, že se Česko dostalo úplně mimo hlavní proud toho, co se děje v transatlantickém prostoru. Jde o tři pochybení, přičemž žádné se netýká trapného sporu mezi premiérem a prezidentem. Vysvětlujeme také, jak je to vlastně s takzvaným chat control a co teď bude následovat. A co kdyby se Marine Le Penová stala francouzskou prezidentkou?
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