Mluvili jsme s přímými účastníky summitu NATO. Je jasné, že se Česko dostalo úplně mimo hlavní proud toho, co se děje v transatlantickém prostoru. Jde o tři pochybení, přičemž žádné se netýká trapného sporu mezi premiérem a prezidentem. Vysvětlujeme také, jak je to vlastně s takzvaným chat control a co teď bude následovat. A co kdyby se Marine Le Penová stala francouzskou prezidentkou?

Bruselský diktát teď můžete mít na týden zdarma: https://herohero.co/bruselskydiktat

Link na prodej knihy Ondřeje Housky Strůjci apokalypsy: https://shelfie.cz/knihy/899-strujci-apokalypsy-ondrej-houska

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou