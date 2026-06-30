Filip Turek přestal jen urážet na sociálních sítích a odjel do Evropy řešit auta se spalovacím motorem. O co jde a co dalšího Česko v oblasti životního prostředí dokázalo vyjednat? Vysvětlujeme taky zásadní reformu důchodů, do které se pustili Němci. Nám Čechům by v tom měli být příkladem.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.opinio.cz/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat

Link na prodej knihy Ondřeje Housky Strůjci apokalypsy: https://shelfie.cz/knihy/899-strujci-apokalypsy-ondrej-houska?utm_source=bruselsky-diktat&utm_medium=platformy&utm_campaign=strujci-predprodej

 

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