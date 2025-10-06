Do sněmovny se letos ve volbách dostal rekordní počet mladých lidí, což leckoho ze starších irituje. Například konzervativní influencer Tesárek, vystupující pod přezdívkou Bratříček, napsal na síti X: „Ty vole, sedí tam týpka, co si ani neumí zavázat tkaničky, čtyři roky dokonalýho mememateriálu!“ Dotyčnou „týpku“, jedenadvacetiletou studentku práv Julii Smejkalovou, která uspěla za STAN, jsme pozvali do Generačního konfliktu. A Tesárka odpálkovala s nekompromisní elegancí: „Jestli si neuměl v jedenadvaceti zavázat tkaničky, je to jeho problém.“
S Julií Smejkalovou probíráme to, jak by se měl prezentovat politik na sociálních sítích, nebo třeba slepé skvrny starší generace politiků, kterými jsou podle ní školství a péče o duševní zdraví, a způsoby, jakými chce politiku změnit. Jak se dívá na politiku devadesátých let? Co si myslí o Andreji Babišovi nebo třeba o Miroslavu Kalouskovi? A bude se ve sněmovně mluvit jazykem generace Z? Nejmladší poslankyni zkoušíme i z reálií starších dob Poslanecké sněmovny a nevede si špatně!
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
