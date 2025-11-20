Čtvrtý díl autorského byznysového podcastu Michaela Mareše a Pavla P. Novotného rozebírá rekordní rok krachů dluhopisových emitentů a investičních fondů, v nichž investoři přijdou o miliardy. Co spojuje zkrachovalé emise a co se děje v nejživějších kauzách typu RSBC, Solek či BHMW? Co emitentům zlomilo vaz a jak poznat možné další podobné případy? Poslechněte si nejnovější díl Mouchy na zdi.
Moucha na zdi je novým autorským podcastem Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm budou rozebírat témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Starší vydání Mouchy na zdi (například o fotbalovém FOMO miliardářů, Komárkově loterijním diamantu nebo Babišově pavučině vztahů) si můžete pustit zde.
Další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
