Okolo pátého nejbohatšího Čecha je v poslední době nevídaně živo. Pavel Tykač oznámil, že uzavře své dvě uhelné elektrárny. Co s nimi bude dál? Žhavých témat okolo něho je však víc. Jak si bude počínat ve vydavatelství Mafra, v němž nedávno získal od Karla Pražáka poloviční podíl? Jak se s jeho angažmá (ne)změní jeden z hlavních mediálních domů v zemi? Jak rozvíjí plány okolo fotbalové Slavie Praha, kde se hraje o razantní zvětšení stadionu ve Vršovicích a stavbu klíčové mládežnické akademie? A co jeho mocensko-vlivové plány a politické vazby přes vysokou školu Cevro, Institut Václava Klause či přízeň k Motoristům?
Na to všechno jsme se zaměřili v novém díle Mouchy na zdi, což je nový autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm budou rozebírat témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist