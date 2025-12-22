Šestý díl Mouchy na zdi je trošku jiný než obvykle. Tentokrát jsme si do studia pozvali miliardáře Milana Kratinu ze společnosti Accolade a ve svátečním módu ho vyzkoušeli z miliardářského kvízu.
Jaký český miliardář si myslí, že Josef Kajetán Tyl seděl při psaní textu české hymny v sadě jeho rodiny? Co dal Karel Janeček papeži Františkovi při audienci ve Vatikánu? Která manželka českého miliardáře zahrála na golfovém hřišti v Karlových Varech hole-in-one?
Po kvízu jsme s Milanem Kratinou probrali naše letošní témata: co udělá s fotbalovým klubem a stadionem FK Teplice, jak vnímá Andreje Babiše a novou vládu, co říká rekordnímu roku dluhopisových krachů nebo vzestupu Pavla Tykače...
Moucha na zdi je nový autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají téma ta, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
