Osmý díl autorského podcastu Moucha na zdi rozebírá temná zákoutí obchodních vazeb a výpomocí nejznámějšího českého MMA bojovníka. Karel „Karlos“ Vémola, obviněný z pašování velkého množství kokainu, má vedle kontroverzního podnikatele Ivo Rittiga blízko například ke spoluobviněnému Antonínu Beckovi staršímu. To je velmi barvitá „světská“ postava tuzemského byznysu, na kterou narazíte v miliardových kauzách typu Karsit či Fair Credit.
Jak to bylo s ostrou hrou o Seznam a proč jsou média pro miliardáře zase horké zboží
Vémola má problém nejen s drogami, před soudem je i jeho spor o vyplacení milionové směnky jeho bývalého kamaráda Petra Diviše. Jaké další kauzy se okolo čtyřicetiletého zápasníka objevily?
Moucha na zdi je autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému topbyznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist