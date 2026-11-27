Ukrajinci jsou pro Čechy reklama sama na sebe a otupují obavy, ale pořád mírně převažuje názor, že ukrajinští uprchlíci jsou ohrožení, říká na základě čerstvého průzkumu sociolog Jiří Táborský z analytického ústavu STEM. Dvě třetiny Čechů mají stabilně zájem o konflikt na Ukrajině a klesá podíl těch, kteří vojenskou pomoc bojující zemi považují za přehnanou.
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