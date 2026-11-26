Můžete mít lecjaké zájmy i politický názor, ale ten jeden den na konci roku budete pravděpodobně řešit to samé jako ostatní. Ano, první sníh. Podle předpovědí by měl na většině území Česka napadnout během dneška.
A jak už to bývá, když to nevyjde, bude se nadávat meteorologům. A když to vyjde, svoje schytají silničáři. Nezaspí letos? A proč by se při výtkách veřejnosti někdy rovnou chtěl jít prát? Hostem Ranního brífinku byl šéf komunikace Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
První úkol pro Scheinherra v pražské dopravě: Ucpaný severovýchod města. Po víkendu bude líp, doufá náměstek
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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