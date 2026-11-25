Osm procent ročně může znít lákavě. Samotné číslo ale neřekne, zda je to dobrá nabídka. S Michaelem Almásym, šéfem Crowdberry pro Česko, rozebíráme, s čím výnos porovnávat, co doopravdy znamená zajištění a proč se ptát, kdo v investičním řetězci dostává zaplaceno. Martin a David řeší také likviditu, poplatky a informace, které má druhá strana navíc.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Záznam konference FIRE najdete zde.
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