Po 24 letech společného podnikání a manželství přišel konec během 11 minut – odstřižený e-mail, odebraný čip od výtahu a výpověď pro nadbytečnost. Vladimír Komár, matematik a bývalý souputník Jiřího Šmejce, a Věra Komárová, dosavadní tvář a duše kosmetické značky Dermacol, teď řeší majetkový i osobní rozkol, který má skoro filmové parametry.
Komu vlastně Dermacol patří? Jakou roli v rozchodu sehrál marketingový rozpočet, kartářky a nová velká vila na Hanspaulce? Proč Věra Komárová rozjela projekt Nadbytečná s vlastním parfémem? A proč její nová firma na papíře patří někomu jinému? To všechno řešíme v 33. díle podcastu Moucha na zdi.
Moucha na zdi je autorský podcast redaktorů HN Michaela Mareše a Pavla P. Novotného. Oba dva se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům a do hloubky rozebírají témata, která českým byznysem hýbou.
Nový díl Mouchy na zdi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Celý díl najdete na Herohero a Opinio:
https://herohero.co/mouchanazdi
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