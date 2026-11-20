V Podpásovce se často věnujeme rozporům slibů a politické praxe. Tento příklad je ale nejkřiklavější ze všech. Podívali jsme se na to, jak se to ve skutečnosti má s vyhazovy „deseti procent“ úředníků halasně oznamovanými Andrejem Babišem. A zjistili jsme, že ze slibu se stala parodie. Výsledek, který měl přinést úspory, bude přesně opačný a samozřejmě mnohem dražší než současný stav. Vysvětlíme všechny detaily.
Rozebíráme i situaci v ODS, straně, která stále více prokazuje, že neví, co se sebou. Začala produkovat tak bezobsažné materiály, že jsme se neubránili srovnání s frázemi nomenklatury z doby před rokem 1989. Zároveň její část přichází s nápady, které jsou v příkrém rozporu s politikou současného vedení Martina Kupky. Je nějaká šance, že se ODS opět najde? A co by jí k tomu mohlo pomoci? Nemá nakonec pravdu Petr Fiala? Na vše se pokoušíme odpovědět.
Babišova hra s čísly. Místo slibovaného propouštění vláda úředníky nabírá a na platy půjde víc
Řeč bude i o bizarním případu, kdy soud zrušil senátní volby ve Žďáru nad Sázavou, protože ve volebních lístcích byl takový nepořádek, že se vůbec nedalo určit, kdo ve skutečnosti vyhrál. Rozkrýváme okolnosti a připomínáme podobné případy z minulosti. Mimochodem, z jednoho profitoval současný předseda jedné sněmovní politické strany. Poslechněte si!
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