Skoro polovina českých firem omezuje nábor juniorů. S nástupem umělé inteligence se mění požadavky na čerstvé absolventy, zatímco hodnota zkušených pracovníků roste. Nová šance se tak otevírá i lidem po padesátce, které zaměstnavatelé v minulých letech často přehlíželi. Firmy navíc v příštím roce počítají s růstem mezd v průměru o 4,3 procenta.
Padesátníci budou v kurzu. Byznys čeká růst a je připravený ocenit zkušené. Komu přidá nejvíc?
Nejvíce si polepší lidé v odborných a podnikových službách nebo v obchodě. V Ranním brífinku s redaktorkou Hospodářských novin Kristýnou Matějkovou probíráme, které profese mají nejlepší vyhlídky, kdy je ideální chvíle na žádost o vyšší mzdu a jak se na výplatách i pracovních pohovorech projeví nová evropská pravidla o transparentním odměňování.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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