Longevity – to je pojem, který se v posledních letech stal pevnou součástí slovníku i myšlení všech, kteří se zajímají o kvalitu a zdravý způsob života. Zdaleka přitom nejde jen o dlouhověkost, jak se někdy pojem otrocky překládá, ale o komplexní pohled na to, co dělat a případně nedělat, abychom si co největší část svého života užili ve zdraví a v kondici. Pokud hledáte ucelený a o vědecké studie opřený přehled, který vám poskytne rady týkající se zdraví, výživy či tréninku, tak vězte, že právě dnes vychází první Longevity magazín Hospodářských novin. Co všechno se v něm dočtete, to v Ranním brífinku prozradí Michaela Ryšavá, zástupkyně šéfredaktora Hospodářek a také autorka úspěšného Longevity podcastu.
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V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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