Dobré ráno z Hospodářek, je středa 30. září, statistický úřad zveřejní strukturu vývoje HDP za druhé čtvrtletí, začíná poslední schůze Senátu v předvolebním složení a ministerstvo financí zveřejní maximální ceny pohonných hmot pro zítřek. Aneb regulace cen je zpět. Jedná také bankovní rada ČNB, my dnes ale zůstaneme u politiky. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Mašek.
Mrazení platů politiků je bezva nápad. Do politiky budou nakonec chodit jen oligarchové a jejich služebnictvo
Hlavním hostem Ranního brífinku je šéf názorové rubriky HN Petr Honzejk, který přišel okomentovat hlasování o vyslovení nedůvěry současné vládě i souboje před obecními a senátními volbami.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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