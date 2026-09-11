Dobré ráno z Hospodářek, je pátek 11. září. Pokud jste dost dospělí, tak si vzpomenete, co jste tehdy dělali a s pětadvacátým výročím bude těch příležitostí plno. U nás na webu si můžete přečíst o tom, že situace ve světové energetice nyní připomíná socialistické zelinářství, což pro dříve narozené znamená, že fronta na dodavatele se táhne až za roh a hatí se tak plány stavět energetickou infrastrukturu. A to včetně Česka.
Mimo jiné za tím stojí hlad po datových centrech pro umělou inteligenci v USA. Autorem je Jan Brož a Martin Ehl k tomu rovnou přidává reportáž ze samotných Spojených států, kde se část lidí proti datacentrům bouří. Tak trochu to připomíná české větrníky. Od mikrofonu vás dnes zdraví a úspěšný den přeje Jaroslav Mašek.
V Ranním brífinku vítám zkušené byznysové reportéry Hospodářských novin Michaela Mareše a Pavla P. Novotného, kteří jsou autory našeho podcastu Moucha na zdi. Ten teď přichází s několika zásadními novinkami.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit