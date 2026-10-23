Dobré ráno z Hospodářek, je pátek 23. října, zítra slaví zakladatel Alzy Aleš Zavoral, jeden z nejúspěšnějších a nejméně viditelných českých podnikatelů, padesátiny a dnes zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí Moneta Money Bank. V Poslanecké sněmovně proběhne seminář na téma změna závislé práce aneb legalizace švarcsystému a statistický úřad zveřejní odhady sklizní za září. Uvidíme, jak se do nich propsalo sucho. Od mikrofonu dnes zdraví Jaroslav Mašek.
Hostem Ranního brífinku je byznysový reportér Ondřej Charvát, který komentuje expanzi čínských značek v Česku a srovnává ji s Evropou.
Jak se řídí 3 nejprodávanější čínská auta v Česku? Ohromí interiérem a cenou, jízda a infotainment už je ale horší
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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