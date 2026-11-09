Dobré ráno z Hospodářek, je pondělí 9. listopadu, NKÚ zveřejní výsledky kontroly vinařů, dozvíme se výsledky cestovního ruchu za 3. čtvrtletí, nezaměstnanost za říjen a především zasedne koaliční rada nad sektorovými daněmi. O nich dnes budeme hovořit, od mikrofonu zdraví Jaroslav Mašek.
Český byznys je nervózní z bezprecedentních sektorových daní. Koalice o nich má jednat už v pondělí, nejde jen o banky
V Ranním brífinku je hlavním hostem šéfka domácího oddělení Hospodářských novin Michaela Ryšavá, se kterou probereme všechno, co teď víme o chystaném zavádění sektorových daní.
V našem podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace