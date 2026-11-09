Dobré ráno z Hospodářek, je pondělí 9. listopadu, NKÚ zveřejní výsledky kontroly vinařů, dozvíme se výsledky cestovního ruchu za 3. čtvrtletí, nezaměstnanost za říjen a především zasedne koaliční rada nad sektorovými daněmi. O nich dnes budeme hovořit, od mikrofonu zdraví Jaroslav Mašek.

V Ranním brífinku je hlavním hostem šéfka domácího oddělení Hospodářských novin Michaela Ryšavá, se kterou probereme všechno, co teď víme o chystaném zavádění sektorových daní. 

V našem podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

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