Tisícům Čechů se v příštích měsících výrazně zvýší splátky hypoték. Kdo si před pěti lety půjčil s dvouprocentním úrokem, může po skončení fixace platit měsíčně o pět až deset tisíc korun víc. Banky navíc očekávají další růst sazeb, které se mohou přiblížit šesti procentům. Premiér Andrej Babiš jim kvůli drahým úvěrům vyčítá vysoké zisky a ministryně financí Alena Schillerová hrozí speciální daní. Podle ekonomického redaktora Hospodářských novin Adama Maška by ale takové opatření mohlo mít přesně opačný účinek, než vláda zamýšlí. Banky by totiž část nákladů mohly přenést na klienty. V Ranním brífinku také vysvětluje, proč hypotéky zřejmě hned tak nezlevní, jak si při končící fixaci vyjednat lepší sazbu a zda se vyplatí s pořízením vlastního bydlení ještě počkat.
Tisícům lidí do konce roku skokově zdraží splátky hypoték. Zbrzdí růst cen konkurence či hrozba speciální bankovní daně?
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