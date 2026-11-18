Jensen Huang skončil v čele Nvidie a její akcie za jediný týden odepsaly téměř třináct procent. Přitom čipy se přes noc nezměnily a zákazníci je dál potřebují. Co vlastně investoři kupují, když sázejí na firmu, jejíž úspěch je tak těsně spojený s jedním člověkem? David s Martinem v novém díle podcastu MoneyPenny rozebírají, jak odhalit rizika, která z finančních výsledků nevyčtete. Vedle Nvidie hledají varovné signály také v příbězích dalších firem. Ukazují, že i za skvělými výsledky se mohou skrývat slabiny, které investory nepříjemně překvapí.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Záznam konference FIRE najdete zde.
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