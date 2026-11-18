Gold plating, tedy česky pozlacování, je fenomén, kdy politici k evropskému předpisu přidají vlastní domácí požadavky, které přitom evropské zákonodárství vůbec nechce. Podle Hospodářské komory to českou ekonomiku stojí několik desítek miliard korun ročně. Teď by se snad věci mohly přece jen zlepšit, jak uslyšíte v Ranním brífinku.
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