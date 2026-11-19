Ekonomika je na tom hůř než před rokem, inflace roste, tempo růstu HDP naopak zpomaluje. Jak moc může vláda svými kroky ovlivnit to, co se bude dít v dalších měsících? A jaká je role centrální banky, která opět zahájila cyklus zvyšování úrokových sazeb? Nejen o tom v Ranním brífinku s hlavním ekonomem České bankovní asociace Jaromírem Šindelem.
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Ekonomika je na tom hůř než před rokem, vláda bude mít co obhajovat před svými voliči
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