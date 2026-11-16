Zmatek nad zmatek. Všichni o tom mluví a nikdo neví dohromady nic. Nebo že by přece jen někdo něco? Možná tušíte, že řeč je o zavádění sektorových daní v Česku. Trochu světla se do problému pokusíme vnést s naším analytikem Luďkem Vainertem. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to hned po několika byznysových zprávách.
Sektorové daně a opravdu hloupá válka o školní jídelny. Vláda dělá vše pro to, aby šli lidé v příštích dnech ven. S papírovou čepicí
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