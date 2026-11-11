Analytici zvyšují odhady zisků, přesto akcie některých dodavatelů pro datová centra padají. David a Martin v MoneyPenny rozebírají, co se skrývá pod vývojem indexu S&P 500 a proč se trh na firmy jako Ciena, Western Digital nebo Dell dívá jinak než v létě. Pak se podívají na české softwarové firmy, které omezují nábor juniorů, a na konci na příkladu školních e-mailů také ukážou, jak při práci s AI šetřit tokeny.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Záznam konference FIRE najdete zde.
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