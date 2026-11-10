Hosty podcastu Hospodářských novin byli Kateřina Novotná, partnerka skupiny Deloitte, která rozvíjí program Czechia Best Managed Companies (BMC), a finanční ředitel miliardové společnosti FTMO Radek Dyntar. Ta se už několik let účastní programu BMC, jehož cílem je ocenit společnosti s českými akcionáři za rozvoj a řídicí procesy a zároveň je tak rozvíjet.

Mezi nejlépe řízenými firmami Česka se letos umístily například společnosti Alza, ZLKL, Vafo Praha, Profimed, Livesport nebo Albi. Best Managed Companies (BMC) je ocenění nejlépe vedených firem, které Deloitte uděluje po celém světě. 

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