Vybírání jednotlivých investic ho baví. Musí ale stejnou práci podstupovat každý, kdo chce jednou žít z portfolia? Rentiér Tibor Nyitray v Money Penny porovnává svou americkou sestavu s modelem z ETF. David a Martin se ptají, co se při zjednodušení ztratí, jak poznat fond, který si ukrajuje z kapitálu, a co z americké strategie půjde převést do evropského prostředí. 

Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Záznam konference FIRE najdete zde.

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