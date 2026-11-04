Velkým tématem v úterních doplňovacích volbách do amerického Kongresu byl stav ekonomiky. Američany trápí inflace, rozpočet je dlouhodobě v hlubokém schodku. A jak prezident Donald Trump uspěl s cly, která během svého funkčního období výrazně navýšil? Odpoví Ranní brífink.
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