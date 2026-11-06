Severokorejští hackeři připravili kryptoměnovou burzu Binance o digitální aktiva v hodnotě 6,4 miliardy dolarů. Proč Severokorejci cílí na kryptoměny, kolik peněz se podařilo zachránit a proč bitcoin na útok reagoval mírněji než při loňském napadení burzy Bybit? O dopadech na kryptoměnový trh mluví spoluzakladatel kryptoměnového start-upu Firefish Igor Neumann.
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