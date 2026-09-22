V Evropě spatřil světlo světa návrh, který může zásadně změnit migrační politiku. Když začne platit, krize jako ta ve španělské Ceutě by trvala jen pár hodin nebo dní. Že by to mohlo fungovat, už přitom praxe ukázala. A jak to vlastně na Ceutě vypadá teď? Vysvětlujeme také, jak chápat sbližování mezi EU a Kanadou. Důležité je vidět skrz všechen politický balast. Co je tedy reálně možné?
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
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