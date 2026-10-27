Akciové trhy čeká důležitý týden. Americká centrální banka rozhodne o úrokových sazbách a výsledky zveřejní technologičtí giganti v čele s Microsoftem a Alphabetem. Dokážou jejich výsledky uklidnit investory, nebo budou trhy dál pod tlakem? A jakou roli hraje nejistota před americkými volbami do Kongresu? Nejen o tom mluví v Ranním brífinku investiční stratég Tomáš Pfeiler.
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