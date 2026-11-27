V Podpásovce jsme dospěli k pozoruhodnému zjištění. Pokud dostatek lidí napíše Andreji Babišovi, mohou zastavit to, co premiér původně zarytě prosazoval. Ukazujeme to na školní stravovací vyhlášce, kterou chtěl premiér úplně zrušit, ale když se ozvali lidé zděšení z toho, čím by také mohly školní jídelny jejich děti krmit, je všechno jinak a dospělo se k aspoň trochu civilizovanému kompromisu.
Na tomto a dalších příkladech, rozebíráme principy Babišova vládnutí, které charakterizuje naslouchání lidem, které náhodně potkal, ale také ovlivnitelnost masovým nesouhlasem. Příznačné je, že se premiér rozhoduje sám a zcela stranou tak stojí aparáty ministerstev a standardní připomínková řízení, zkrátka to, čemu by se za normálních okolností říkalo funkční stát.
Zapadá do toho i způsob, kterým premiér tlačí zvýšení slev důchodcům a studentům na jízdné. Sám podává pozměňovací návrh k zákonu o státním rozpočtu, aby bylo obdarovaným voličům jasné, kdo je tady Ježíšek a komu mají být osobně vděční.
Babišův styl dokumentujeme i na ponižování jednotlivých ministrů. Tentokrát to schytal v jeho podcastu ministr dopravy Ivan Bednárik a scénka, kterou vám přehrajeme, stojí za to. Andreje Babiše zveme i do našeho podcastu. Zatím, žel, bezvýsledně.
Druhou část Podpásovky dnes věnujeme pokusu resuscitovat a modernizovat sociálnědemokratické myšlenky. Vydáme se do světa ideály naplněných mladých lidí inspirovaných Vladimírem Špidlou, kteří založili partaj s názvem Nová sociální demokracie. Už zkratka NSD ukazuje, že příliš smyslu pro marketing nemají. Ale zázraky se v politice někdy dějí. Na zakládajícím sněmu Pirátů také před lety byl jen jeden jediný novinář, vlastně novinářka. Ano, Martina Machová, která o tom všem povypráví.
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