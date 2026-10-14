Property Index 2026 společnosti Deloitte řadí Česko mezi země s nejméně dostupným bydlením v Evropě. Proč jsou byty tak drahé a co dnes nejvíce žene jejich ceny vzhůru? S Kamilem Jeřábkem, šéfem společnosti Wienerberger, jsme probrali hlavní příčiny zdražování, možnosti, jak výstavbu zlevnit, i to, zda české stavebnictví čeká další růst.
Praha má druhé nejméně dostupné vlastní bydlení v Evropě. V první desítce jsou i další krajská města v Česku
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